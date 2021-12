Jovem é preso com carro usado em tentativa de homicídio em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um jovem de 23 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (09/12), após ser pego usando um carro modelo Fiat Punto, usado em tentativa de homicídio. O flagrante aconteceu na rua Mané Garrincha, bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, uma guarnição do 5° batalhão da Força Tática estava em patrulhamento, quando os policiais avistaram o carro com as mesmas características de um veículo usado no crime.

Durante a abordagem, foi encontrado dentro do veículo cinco suspeitos, uma faca e um canivete, além de verificarem que o lacre da placa estava adulterado.

Para os policiais, o bando negou a participação no crime de tentativa de homicídio ocorrido na noite de quarta-feira (08/12), no bairro JK.

O condutor do veículo foi preso em flagrante, e o restante do bando foi liberado. O jovem foi encaminhado para central de flagrantes, onde permanecerá a disposição da justiça.

Fonte: Portal de Rondônia