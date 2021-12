Jovem é morto a tiros e pode ter sido por engano, por motorista de aplicativo após roubo em RO

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ex presidiário, Adeilson R., de 28 anos, foi executado nesta madrugada de sexta-feira (17), ao levar um tiro no tórax na frente de uma residência localizada na Rua Batista Neto, bairro Teixeirão, zona leste de Porto Velho.

De acordo com base nas informações que a Polícia Militar registrou no boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada para atender um crime de homicídio, onde um elemento teria sido baleado na rua, havia corrido, caiu na lateral de uma casa e morreu no local.

Quando os policiais chegaram no local, constataram a denúncia e solicitaram uma equipe do Samu, onde o médico pode constatar o óbito da vítima e o local foi mantido isolado para a perícia criminal junto com o rabecão, que foram acionados para fazer os trabalhos necessários.

A Polícia apurou que a vítima pode ter sido morta enganado por um grupo de motoristas de aplicativos que estavam atrás de um assaltante na região, sendo que um dos suspeitos estava armado e pode ter sido também o autor de uma outra tentativa de homicídio alguns metros de distância do local dessa ocorrência.

Após os trabalhos da perícia, o corpo da vítima foi removido pelo rabecão e levado para o Instituto Médico Legal para necropsia. Uma equipe de investigadores da delegacia de homicídios esteve no local e agora segue com as investigações, para tentar descobrir sobre o atirador.

Fonte – News Rondônia