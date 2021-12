Jovem é encontrado morto com dois tiros no rosto na zona Leste de Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um jovem de aproximadamente 20 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado (25/12), na Avenida Mamoré, bairro Escola de Polícia, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o corpo do jovem foi encontrado por populares dentro do quintal de uma residência na região, o jovem estava caído ao lado de uma bicicleta.

A Polícia Militar foi acionada, e quando chegou no local constatou que a vítima já estava sem vida.

O jovem não portava nenhuma documentação, fato que dificultou na identificação da vítima. Agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV), iniciou as investigações para identificar e prender o autor do crime.

Fonte: Portal de Rondônia