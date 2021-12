Jovem derruba ladrão com cadeirada na cabeça; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Funcionários trabalhavam tranquilamente em uma sorveteria quando um homem entrou no estabelecimento armado com uma faca e foi até o caixa para roubar a renda do dia. A perceber a ação do suspeito, um dos atendentes que estava sentado, levantou, pegou uma cadeira de madeira e bateu na cabeça do suspeito.

As imagens foram capturadas por câmeras de segurança dentro da sorveteria. No vídeo, é possível perceber o cuidado que o atendente teve para que o assaltante não percebesse que seria atacado, e chega de mansinho por trás do criminoso.

Outros funcionários, entre eles uma mulher, correm para tentar sair do comércio. Uma delas volta e pega uma criança pela mão e depois retorna para resgatar outra criança e saem o mais rápido possível.

Depois de bater várias vezes no assaltante, o jovem pegou o homem pelo pescoço e os dois se embolam no chão. Em seguida, aparecem outros dois homens para tentar conter o criminoso, que se esforça para evitar ser imobilizado.

A tentativa de assalto aconteceu no último domingo (26), em Brusque (SC).

O homem de 32 anos foi preso em flagrante por tentativa de assalto e encaminhado para Unidade Prisional Avançada de Brusque, após ser atendido em um hospital.

Veja o vídeo: