Jovem de 23 anos está desaparecido há 2 dias em Guajará-AM, após ser ouvido aos gritos pedindo socorro

Desde a última sexta-feira, 02, Sebastião de Melo Farias, 23, foi visto pela última vez, em situação de desespero, gritando por socorro e dizendo que queriam matá-lo, como relatou a irmã dele que está em Rio Branco, Maria José de Melo Farias.

“Na noite de sexta-feira, meu irmão estava bebendo com alguns amigos no bairro Davi (bairro dos louiros). Os amigos dele dizem que ele saiu e quando voltou estava em desespero dizendo que estavam querendo matá-lo. Foi quando ele se trancou no quarto e depois pulou a janela e saiu correndo em direção a beira do rio mais a frente na comunidade João de barro”.

Ela conta ainda que pessoas ouviram gritos de Sebastião pedindo que não o matassem. Ele teria gritado pedindo ajuda, que não o matassem e pedia para parar, porém ninguém foi até o local. Minha mãe assim que soube do ocorrido foi em busca da polícia para fazer um boletim de ocorrência, porém foi informada que o delegado não estava e não podiam fazer nada a respeito, nem mesmo o B.O foi feito. Pedimos ajuda para encontrá-lo pois estamos desesperados sem saber onde ele está e o que aconteceu”, relatou.