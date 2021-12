Jovem de 20 anos é assassinado com facada no pescoço durante assalto em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vítima foi atacada ao ter a bicicleta roubada nessa segunda-feira (30) no bairro Vila Acre, na Via Chico Mendes. Carlos Antônio Coutinho de Souza chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no centro cirúrgico do PS.

Corpo do jovem foi levado do pronto-socorro para o IML de Rio Branco.

O jovem Carlos Antônio Coutinho de Souza, de 20 anos, morreu depois de levar uma facada no pescoço durante um assalto nessa segunda-feira (30), no bairro Vila Acre, na Via Chico Mendes, região do Segundo Distrito de Rio Branco. A suspeita é que ele foi vítima de um latrocínio.

Conforme a polícia, populares informaram que o rapaz chegou correndo e já todo ensanguentado em uma distribuidora relatando que tinha sido atacado. Ele informou ainda que deixou sua bicicleta jogada na rua e correu para tentar socorro.

Por conta do ferimento, o jovem não conseguiu contar em detalhes o que aconteceu durante o assalto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e levou Souza para o pronto-socorro da capital. Segundo a equipe de saúde, o corte no pescoço atingiu grandes vasos e ele estava com muito sangramento.

A equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar chegou a fazer buscas na região, mas não conseguiu localizar nem a bicicleta e nem suspeitos do crime.

Em seguida, os policiais foram até o hospital para tentar mais informações do caso e foram informados que o jovem não resistiu e morreu no centro cirúrgico da unidade de saúde. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.