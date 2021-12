Jovem de 19 anos é morto por PM

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vitor Reis de Amorim, de 19 anos, foi assassinado em um bar no Morro da Jaqueira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na última terça-feira, 28. Conforme familiares da vítima, ele foi atingido nas costas por policiais militares.

Testemunhas afirmam que Vitor estava no bar com alguns amigos quando ouviu tiros e tentou fugir para se proteger, antes de ser atingido por PMs. Ele foi levado ao pronto socorro de São Gonçalo, mas chegou morto ao local.

O pai do jovem disse que ele era lutador de boxe e Muay Thay, não houve troca de tiros no local. Ele nega que Vitor tenha qualquer tipo de associação criminosa.

Conforme a Polícia Militar (PM), policiais do 7º BPM faziam patrulhamento na região quando foram alvejados. A PM diz ter apreendido armas e munições, mas não informou se algum item foi encontrado com Vitor.

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta terça-feira (28/12), equipe do 7º BPM (São Gonçalo) em patrulhamento pela Rua Mendes Ribeiro, no bairro Patronato, relatou ter sido atacada a tiros por um grupo de homens armados. Houve confronto. Um indivíduo ficou ferido e foi socorrido ao Pronto Socorro de São Gonçalo, porém não resistiu. Uma pistola, munições e um rádio comunicador foram apreendidos no local da ocorrência. Os demais envolvidos fugiram. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP”, diz a PM, em nota.

Fonte: dm