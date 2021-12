Jovem de 18 anos é encontrado gravemente ferido com tiro de espingarda no rosto

-------- Continua depois da Publicidade--------

O jovem Talison Mesquita Teles, 18 anos, foi encontrado por familiares gravemente ferido com um tiro de espingarda no rosto, na manhã deste sábado, 18.

De acordo com informações, o jovem supostamente tenha sido vítima de um tiro acidental ocorrido no Ramal do Prefeito, Igarapé Paysandu, zona rural do município de Manoel Urbano.

Segundo informações, o local em que o jovem reside com os pais é de difícil acesso, o que provocou uma demora de mais de oito horas para o resgate do local da ocorrência até o Hospital de Manoel Urbano e quase 12 horas para a chegada em estado critico ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Vitima saiu armado de casa para ir trabalhar

Segundo informações, o jovem teria saído de casa por volta das 8h e avisou a mãe que iria fazer um trabalho na propriedade e como existem muitos animais silvestres, como onça, o rapaz levou a espingarda da família.

O pai e irmãos do jovem estariam realizando trabalhos braçais em outra localidade da propriedade, e a mãe que ficou em casa teria ouvido um tiro da direção em que o filho teria ido.

A principio a mãe pensou ter sido a tentativa do filho de abater algum animal silvestre, e não teria dado importância, ou se preocupado por ser natural esse tipo de situação em que os moradores da região saem para trabalhar e findam por se deparar com algum animal que são abatidos para alimentação de subsistência.

Via sagra para o socorro à vítima

Por volta das 11horas, quando o pai e irmãos retornaram das tarefas na propriedade e Talison não retornou. A família ouviu o relato da mãe sobre o barulho de tiros e ao saírem para saber o que aconteceu, encontraram o jovem gravemente ferido com um tiro no rosto a queima roupa.

A Polícia Militar foi avisada do ocorrido e juntamente com equipes de SAMU foram ao local. A dificuldade de acesso obrigou as equipes a usar triciclo para conseguir romper a lama e garantir a chegada da vitima ao Hospital da cidade.

Na unidade de saúde, devido a gravidade do ferimento, uma equipe do SAMU de suporte básico seguiu em direção ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde a equipe 01 de suporte avançado interceptou a unidade de Manoel Urbano, conduzindo a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico.

Polícia Civil investigará suposto tiro acidental

Apesar da narrativa dos familiares de que supostamente o tiro tenha sido acidental, a polícia civil de Manoel Urbano tão logo recebeu o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, iniciou investigação e deve ouvir nas próximas horas parentes da vítima.

Entrevista

Vítima: