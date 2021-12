Jornal espanhol coloca Philippe Coutinho na mira do Flamengo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O futuro de Philippe Coutinho é incerto no Barcelona. Entre os vários clubes que surgem como possível destino do meia, o jornal catalão Sport publicou que o Flamengo é um deles. De acordo com a publicação, o Rubro-Negro já sabe o quanto pode gastar para contar com o jogador por empréstimo em 2022 e, nos próximos dias, intensificará a negociação com o clube espanhol e os agentes.

Apesar de colocar o Flamengo como um “destino factível” para Philippe Coutinho, o jornal Sport cita a dificuldade financeira para viabilizar o negócio. O meia brasileiro recebe um dos salários mais altos do Barcelona, e, segundo a publicação, o Rubro-Negro estaria disposto a arcar com três milhões de euros, cerca de R$ 19 milhões, do salário anual do atleta – valor insuficiente para os catalães.

Ainda segundo o Sport, Philippe Coutinho tem o desejo de retornar ao Brasil. O desejo do jogador, que disputou a Copa do Mundo de 2018 pela Seleção Brasileira e foi convocado por Tite recentemente, é de manter-se em atividade, atuando como titular em alto nível.

Com o anúncio do técnico Paulo Sousa, a diretoria do Flamengo agora tem como prioridade a busca por reforços para 2022. O treinador e sua comissão técnica são esperados no Rio de Janeiro na primeira semana do ano, mas já estão em contato com outros profissionais do clube e colhendo informações.

Fonte: IstoÉ