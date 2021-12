Jorge Jesus quer deixar o Benfica e aguarda proposta do Flamengo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ídolo recente do Flamengo, o técnico Jorge Jesus (veja galeria de fotos abaixo) está próximo de retornar ao clube carioca. Pressionado no Benfica, o português aguarda apenas uma proposta oficial do Fla para voltar ao Brasil.

De acordo com o site Goal, Jesus está insatisfeito na Europa e pensa em avaliar um possível retorno. Entretanto, para tal análise, o técnico precisaria de uma boa proposta do rubro-negro.

Além disso, outros clubes brasileiros sondam a situação de Jorge Jesus, que admitiu que daria preferência ao Flamengo.

Enquanto no Campeonato Português o Benfica ocupa o terceiro lugar, na Liga dos Campeões ainda há esperança de se classificar em um grupo com Bayern de Munique e Barcelona.

Em sua única passagem pelo Flamengo, Jorge Jesus conquistou Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana