Jojo defende noivo, chamado de interesseiro: ‘Trata igual rainha’

Jojo Todynho usou suas redes sociais para responder a comentários de haters que estão chamando seu noivo, Lucas Souza, de interesseiro.

Um fã quis saber qual recado a vencedora de A Fazenda 12 mandaria para quem está atacando o noivo. “Vão dizer sempre, mas eu mando logo dar uma pesquisada para saber quanto um oficial ganha. E olha, eu o conheci em Tulum. O dólar não está R$ 1, né? Para ir para Tulum, duro não é. Mas é isso aí, as pessoas têm língua grande para falar, mas é porque elas não vivem”, respondeu Jojo sobre o noivo, que é oficial do Exército.

A cantora ainda encheu Lucas de elogios: “O homem que abre e fecha a porta do carro, te trata igual rainha e te dá uma bolsa da Gucci no segundo encontro, esse é para casar, com certeza”.

Jojo também disse que o dinheiro não é tudo na vida: “Luxos eu promovo, mas ter alguém que faça isso também é muito bom. Tudo que é recíproco é muito bom: amor, carinho, respeito, atenção. Só sabe quem vive, e eu vivo muito feliz”.

Outro seguidor quis saber se Jojo pretendia fazer uma grande festa de casamento, mas ela negou: “Quero viajar, comemorar viajando, porque é um momento meu, e eu não quero fazer graça para ninguém, porque eu não estou casando para mostrar para os outros. Eu vou estar me casando porque é um desejo do meu coração”.

Segundo a estrela, o investimento em uma festa de casamento não vale a pena na visão dela: “Gasta rios de dinheiro, faz essa coisa toda, admiro quem faz festa, amo ir a festa de casamento, mas o povo sai falando mal, nada agrada a ninguém. Eu não tenho essa paciência”.

Fonte: R7