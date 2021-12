Jogadores do FC Zenit, da Rússia, entram em campo com cães para adoção, em busca de um novo lar

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na última sexta-feira, 3/12, os jogadores do time de futebol do FC Zenit de São Petersburg, da Rússia, surpreenderam os fãs antes do início da partida contra o Rostov. Eles entraram em campo com acompanhantes muito especiais: filhotes de cães de abrigos da cidade, todos disponíveis para adoção e em busca de um novo lar. A iniciativa foi aplaudida no mundo inteiro.

Sorrindo e empolgados, os jogadores posaram para as câmeras de televisão com os filhotes no colo para mostrar cada um deles. Em suas redes sociais, o clube compartilhou as imagens dos atletas. A ação faz parte da parceria do Zenit com a Russian Kynological Foundation, na campanha “Cães são melhores em casa!”. O vídeo divulgado no perfil da equipe no Twitter já teve mais de 4 milhões de curtidas e 1,7 milhão de compartilhamentos.

O objetivo do projeto é destacar a responsabilidade pública e os cuidados necessários ao ter um animal de estimação e também ajudar a arrecadar fundos para abrigos de cães locais. “Agora vamos encontrar lares para esses bons meninos e meninas”, diz o Zenit.

A equipe está em primeiro lugar na Premier League da Rússia. Um dos artilheiros é o brasileiro Claudinho. O meia-atacante já recebeu o apelido de “czar” por lá.



Claudinho, segundo da esquerda para a direita, número 11 do Zenit

Com boas ações como esta, tomara que o Zenit continue ganhando muitas partidas! E que ideias assim sirvam de exemplo nos estádios brasileiros também!



Os jogadores logo antes de entrarem em campo

The Zenit players took to the pitch at the Gazprom Arena this evening accompanied by dogs from local shelters looking for a new home 🐶💙pic.twitter.com/bjFTvntw3i — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) December 3, 2021