Joelma erra coreografia e cai no palco em primeiro show depois da pandemia

Nesta sexta-feira (3/12), durante seu primeiro show desde o início da pandemia, a cantora Joelma assustou os fãs ao cair enquanto realizava um passo de dança com um dançarino. Ela se apresentou em Abaetetuba, no Pará.

O acidente ocorreu no meio de uma coreografia com um dos dançarinos. O artista segura Joelma nos braços, ela gira o corpo no ar e cai em seus braços. Na vez seguinte, ela dá outra pirueta, mas, na descida, ela abre as pernas e cai junto com o bailarino no palco.

Apesar do susto, nenhum dos dois ficou ferido e ainda se levantaram rindo. A cantora retomou o show e tudo correu como planejado.

Veja o vídeo, abaixo:

Durante o show, Joelma cantou a música “Debaixo do mesmo céu” em homenagem a Marília Mendonça, que morreu em 5 de novembro, aos 26 anos.

Fonte: Correio Braziliense