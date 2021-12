‘João Tesoura’ é morto a tiros após ser chamado pra cortar cabelo em residência na zona leste

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem de 39 anos, identificado como João Adenilson Trajano, foi morto a tiros no começo da tarde desta sexta-feira (17/12). O crime aconteceu na avenida Pinheiro Machado com Rino Levi, bairro Esperança da Comunidade, zona leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o jovem foi chamado para cortar cabelo, em uma residência. Ao chegar no local, dois criminosos em uma motociclista invadiram a casa e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Ele ainda tentou fugir, mas devido o portão estar trancado, não conseguiu sair pra rua e acabou sendo baleado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada, mas ao chegarem no local, o homem já estava sem vida.

Fonte: Portal de Rondônia