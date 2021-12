João Gomes comete gafe e revela paixão por Maisa: ‘Sou a fim de você’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta quinta-feira (02/12), os internautas de plantão ficaram surpreendidos com um print ‘para lá’ de revelador do cantor João Gomes . O artista publicou sem perceber a imagem de uma conversa com Maisa Silva.

O jovem mostrou uma mensagem que mandou para a atriz no direct do instagram em 2017 e a declaração acabou vazando. “Ei, Maisa, sei que já passou do tempo de te dizer, mas eu sou a fim de você desde os tempos de Bom Dia e Companhia. Beijo, te amo”, escreveu ele para Maisa, que começou a namorar Nicholas Arashiro no mesmo ano.

Logo depois, Gomes entrou na brincadeira dos fãs e assumiu que ligava para Maisa quando ela apresentava o Bom dia e companhia, do SBT. “Maisa mandou mensagem para mim e eu já tinha contado das minhas mágoas quando eu ligava para ela. Eu ligava tanto pra ela para ganhar o playstation”, completou.

Pelo Twitter, João Gomes disse que estava com vergonha da situação e Maisa respondeu a declaração do cantor. “KKKKKKKKKK mt fofo”, brincou a apresentadora. Maisa e João têm 19 anos.

Mds que vergonha Aonde me escondo? pic.twitter.com/6UQrOXI1qb — João Gomes (@joaogomescantor) December 2, 2021

Em seguida, ao chegar no SBT, o cantor mostrou a logo da emissora nos stories e acrescentou a música Varinha de Condão, de Maísa. O trecho escolhido foi “Você é meu primeiro amor, estarei sempre a te esperar”. “Seria o destino?”, legendou.

Cearense faz mural com rostos de João Gomes

O cearense Leandro Marques , 31, chamou atenção de cantores de forró e sertanejo com desenhos super realistas feitos em muro na cidade de Trindade, em Goiás. João Gomes, e a dupla Bruno e Marrone ganharam os traços do artista.

Leandro Marques resolveu desenhar os músicos após o convite do coletivo Tour Grafitte. Eles cederam espaço para ele pintar na ação realizada em Trindade (GO).

“Pelas redes sociais, eles notaram meu trabalho. O mentor do grafite veio pra cá. A gente ia fazer um mural sertanejo que é o forte de lá. Acabei pedindo para inserir um nome do forró, o João Gomes. Como escuto bastante Bruno e Marrone, eles também foram escolhidos para serem homenageados”, detalhou Leandro Marques.

Leandro Marques trabalhou nos desenhos de Trindade de 18 a 22 de novembro. “João Gomes era para ser um dia só, mas o tempo atrapalhou e levou dois. Usamos tinha automotiva de várias tonalidades para compôr o painel”.

Fonte: Correio Braziliense