Ji-Paraná-Após bebedeira, homem corre dos “amigos” para não ser estuprado

O fato aconteceu na rua boa vista, bairro Val Paraíso, em Ji-Paraná.

De acordo com informações, a vítima Dirceu estava bebendo com mais outros três “amigos durante a noite em um bar no referido endereço.

E após beberam bastante, ficando de “pileque” os três amigos de Dirceu começaram a insuar e dizer que queria traçar ele.

Dirceu mesmo cheio da manguaça na cabeça se negou, e foi coagido mas teve que sair correndo pela rua para não ser estuprado pelos “amigos”.

Durante a correria para escapar, Dirceu caiu em uma poça de lama de boca, lesionando rosto e perna. O mesmo foi socorrido pelos bombeiros até o HM, mas se livrou de ser violentado.