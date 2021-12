JARU-PM prende um dos bandidos que fizeram família refém em sítio na BR-364 para roubar caminhonete

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar conseguiram localizar e prender na noite desta segunda-feira (20) um dos bandidos que invadiram uma propriedade rural localizada às margens da BR-364, próximo à Linha 614, fizeram uma família refém e roubaram uma caminhonete Chevrolet S10 na noite do último domingo (19).

Segundo informações, uma guarnição da Patrulha Tático Móvel (Patamo), após entrar de serviço na tarde desta segunda-feira, tomou conhecimento de uma ocorrência de roubo ocorrida e que recebeu informações de que haveria indícios de que um dos acusados de cometer o assalto ainda estaria na região da Linha 614, inclusive de que havia um suspeito.

De posse dessas informações, a guarnição realizou patrulhamento tático pela Linha 612, passando pelo travessão para a 614, e no retorno das buscas na área rural, já no início da noite, sabendo que geralmente é nesse período que os envolvidos em crimes que fogem entrando na mata, saem para que não sejam notados ou chamem atenção dos moradores da região, redobrou as atenções.

A equipe do Patamo decidiu então fazer um patrulhamento na entrada da cidade, nas imediações do Setor 08, e em determinado momento, avistou duas Honda, modelo Biz, ambas na cor preta, e os policiais perceberam que o garupa de uma das motonetas ficou olhando de maneira disfarçada para a viatura policial, e decidiram realizar abordagem na BR-364, nas proximidades da concessionária Fiat Gima, sendo que a condutora e o carona acabaram caindo.

Durante a abordagem o passageiro da motoneta apresentou um RG falso em nome de outra pessoa, mas vendo como já teria sido reconhecido como A.M.J., assumiu ser uma identidade falsa e utilizava para apresentar nos casos em que era necessário utilizar, pois estava foragido do sistema prisional

Quando perguntado sobre a situação do roubo da noite anterior, o abordado assumiu ser o autor do crime, juntamente com um amigo, que também é foragido da Justiça.

Foi realizada abordagem também nas duas mulheres que estavam na outra motoneta. Quanto as mulheres envolvidas que prestavam apoio logístico no resgate do acusado, se associando para o crime. Em contato com uma das abordadas, ela informou aos policiais que receberia uma vantagem em dinheiro para o resgate e chamou a colega para auxiliá-la, o que foi confirmado pela outra.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados a Unisp de Jaru, onde foram apresentados, juntamente com os veículos apreendidos, para as medidas cabíveis.

Fonte: Anoticiamais