JARU – Câmera de segurança flagra ladrão tentando arrombar empresas para furtar durante a madrugada; veja os vídeos

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem tenta arrombar na madrugada desta quarta-feira (15) a porta de um escritório de contabilidade localizado à avenida Rio Branco, no Setor 02 de Jaru, para furtar.

Segundo as imagens, dá para ver que o criminoso chega por volta das 2h17 da madrugada em uma motocicleta na companhia de um comparsa. Eles estacionam o veículo alguns metros à frente e só um deles, com capacete na cabeça, vai até o escritório American Contabilidade onde pretende arrombar. Ele vai até a porta de vidro temperado, observa e depois vai tranquilamente até o outro lado da rua pegar um pedaço de madeira para ajudar no arrombamento.

Após não conseguir arrombar a porta do escritório de contabilidade, ele ainda forçou a porta da empresa PlanoB Sanitalização e Higienização de Ambientes, mas também não conseguiu.

Os criminosos ainda tentaram furtar o motor da betoneira de uma empresa que está realizando uma obra em frente, mas teriam desistido ao ver uma viatura da Polícia Militar passando pelo local.

O proprietário da PlanoB disse que ainda vai na Unidade Integrada de Segurança Pública registrar a ocorrência de tentativa de furto.

Fonte: Anoticiamais