O inglês Jack Wilshere, de 29 anos de idade, ex-Arsenal, está perto de se tornar o mais novo reforço do Fortaleza para o ano de 2022. A informação é di Diário Olé, da Argentina.

Segundo informa a fonte, Jack Wilshere, que está livre no mercado, está próximo de se tornar jogador do Fortaleza. O clube nordestino está mepaeando o mercado internacional em busca de melhorar sua marca e acredita no nome de Jack Wilshere como começo de um grande projeto.

Jack Wilshere viveu sua melhor fase com a camisa do Arsenal, mas acabou sofrendo uma grande decaída, e assim encontra-se sem um clube para atuar desde o começo de 2021.

Livre no mercado, ele chega sem custos ao Leão do Nordeste, que terá que arcar apenas com seu salário. Por estar, desesperadamente, à procura de um novo clube, é quase certo que o montante mensal do inglês não será um problema para o FEC.

Na carreira, Jack Wilshere viveu seu auge no Arsenal, clube em qual jogou por mais de 10 anos. Ele também soma passagens por Bolton e West Ham.

Podolski e Demba Ba estão na mira do Fortaleza

Jack Wilshere não é único do futebol europeu na mira do Fortaleza. O alemão Podolski e o atacante Demba Ba, ex-Chelsea, também estão na mira e são estudados para 2022.

Fonte: Fanáticos