Iza movimenta web ao surgir em clique quente com o marido: ”Homem Sortudo”

Iza movimentou as redes sociais, na tarde desta quinta-feira (16), ao esbanjar beleza e sensualidade ao lado do maridão, Sérgio Santos. No Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de cliques em que exibe o corpão escultural de biquíni vermelho fio dental ao lado do amado, durante um passeio em alto mar.

No primeiro registro, o casal troca um beijão de tirar o fôlego, enquanto na segunda imagem, Iza posa deitada de costas, tomando sol com Sérgio, que apoia a mão no bumbum da esposa.

A publicação, na verdade, é para celebrar o aniversário de casamento dos dois. Tanto que a jurada do ‘The Voice Brasil’ fez questão de se declarar para o marido de forma apaixonada.

“Três anos do melhor sim da minha vida. Te amo e amo te escolher todos os dias. A cada dia que passa eu sou mais apaixonada por nós dois, dengo. Eu, você e o mundo pra sempre, meu talismã!”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios. “Casalzão”, disse uma fã. “Não sei qual dos dois tem mais sorte”, falou outra internauta. “Que homem sortudo”, completou um terceiro.