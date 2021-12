Ivete Sangalo explode de ódio, esculhamba Bolsonaro em show e incentiva fãs: “Vai tomar no c#”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante um show em Natal, Ivete Sangalo puxou um coro do público que estava presente detonando Bolsonaro

Apontada como uma das maiores cantoras do Brasil, Ivete Sangalo foi detonada por muito tempo pelo fato de não se posicionar politicamente. Entretanto, as coisas mudaram radicalmente, e a estrela musical mostrou o contrário em um show na noite da quarta-feira (29), em Natal, Rio Grande do Norte,

No decorrer da apresentação, a apresentadora do The Masked Singer, da Globo, dirigiu um coro do público contra Jair Bolsonaro (PL). Dessa forma, a artista pediu que a plateia gritasse a frase “Ei Bolsonaro, vai tomar no c#”.

Em um vídeo que viralizou na web, é possível ver Ivete Sangalo incentivando as pessoas que lá estavam. “Não ouvi, está baixinho”, frisou a cantora. Depois da fala dela, os gritos voltaram a ser repetidos em um tom de voz mais alto.

“Vai acabar escutando de tão alto que foi”, declarou a famosa de 49 anos, após o coro. Satisfeitos com o posicionamento dela contra o presidente, os fãs fizeram questão de aplaudir a artista.

DETONADA

Vale destacar que no auge da pandemia de Covid-19, Ivete Sangalo foi criticada por não se posicionar assim como os outros famosos. Mas, quando o Brasil bateu a marca dos 500 mil mortos pela enfermidade, a cantora finalmente quebrou o silêncio. “Esse governo que está aí não me representa, nem mesmo antes da ideia dele existir”, disse.