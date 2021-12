Ivete Sangalo comete falha durante gravação com Roberto Carlos e se tranca em camarim

-------- Continua depois da Publicidade--------

De acordo com Fábia Oliveira, Ivete Sangalo cometeu falha higiênica

Ivete Sangalo foi uma das convidadas para participar do especial de fim de ano de Roberto Carlos.

Em suma, os artistas cantaram a música “Eu Nunca Amei Alguém Como Eu Te Amei” durante o show.

Para a ocasião, Ivete Sangalo usou um vestido branco com um batom vermelho chamativo.

No entanto, o que realmente chamou a atenção foi o dente sujo da cantora, segundo Fábia Oliveira, do “Jornal em OFF”.

Durante o especial de Roberto Carlos, provavelmente, a artista comeu algo e esqueceu de passar um fio dental.

Mas, a pergunta que fica é: como uma equipe com seis pessoas não percebeu que o dente de Ivete Sangalo estava sujo?

ARTISTA SE TRANCA EM CAMARIM

De acordo com Carla Bittencourt, do jornal “Metrópoles”, antes de Ivete Sangalo subir nos palcos para gravar com Roberto Carlos, ela fez uma cena.

Isso porque, a artista teria preferido se manter nos bastidores, por conta disso, ela chegou a se trancar no camarim.

Porém, na hora da apresentação com Roberto Carlos, como de costume, Ivete Sangalo esbanjou carisma.

Nas redes sociais, a cantora expôs o sentimento pelo Rei: “Que honra fazer parte desse momento com o meu amigo querido. Cantar com esse super compositor e cantor é sempre um prazer e uma felicidade sem fim”.

OUTROS CANTORES MARCAM PRESENÇA EM ESPECIAL

Apesar de ter sido um dos maiores destaques do especial, outros artistas também cantaram ao lado de Roberto Carlos.

Sandy, Zeca Pagodinho, Zezé Di Camargo e Luciano também subiram nos palcos da Rede Globo.

De acordo com a repórter do “Metrópoles”, o pagodeiro foi o mais animado dos artistas.

SHOW CANCELADO

Vale lembrar que Roberto Carlos ficou dois anos sem fazer o especial de fim de ano inédito devido a pandemia da Covid-19.

Mas, esses anos não foram os únicos. Acontece que em 1999, o Rei cancelou o show de última hora devido a saúde de sua esposa, Maria Rita.