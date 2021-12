Israel faz pedido da nova pílula contra Covid-19 da Pfizer

-------- Continua depois da Publicidade--------

JERUSALÉM (Reuters) – Israel encomendou 100 mil unidades do antiviral da Pfizer contra Covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais em risco de doença grave, disse uma autoridade israelense neste sábado e cuja informação foi confirmada por uma rede de televisão.

Segundo o Canal 12, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, teria concordado com o acordo por meio de uma conversa por telefone com o CEO da Pfizer, Albert Bourla. Não houve confirmação imediata da empresa.

O primeiro tratamento oral e em casa para Covid-19, Paxlovid foi cerca de 90% eficaz na prevenção de hospitalizações e mortes em pacientes com alto risco de doença grave, de acordo com dados do ensaio clínico da Pfizer.

Dados laboratoriais recentes sugerem que a droga mantém eficácia contra a variante Ômicron.

(Por Dan Williams)