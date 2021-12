Internado na UTI, cantor Maurílio recebe homenagem da namorada: ”Você é muito forte”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Maurílio, dupla de Luiza, segue internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após ter sofrido três paradas cardíacas, na última quarta-feira (15). Diagnosticado com tromboembolismo, o cantor agora passa por hemodiálise devido a uma lesão renal.

Nas redes sociais, o sertanejo recebeu uma emocionante homenagem de sua namorada, Luana Ramos. Confiante quanto à recuperação do amado, ela declarou:”E já se passaram 48 horas! Tempo em que você não desistiu nem por 1 segundo! Você é muito forte!”

“É tanta força que emana de você, que fortalece os teus que estão te esperando do lado de fora daquela UTI. No seu tempo, meu amor, se recupere com segurança! Estamos aqui para você e por você!”, prosseguiu.

Em seguida, Luana agradeceu por todas mensagens de carinho e fé que vem recebendo nos últimos dias: “Para quem esse post alcançar, peço que continuem orando! Deus está agindo! Obrigada a todos que já estão clamando a Deus pela vida do Maurílio! Continuem, não parem”.

Vale mencionar que Maurílio havia chegado de uma viagem de trabalho, quando passou mal. A dupla sertaneja é conhecida pelo hit ‘S de Saudade’, lançada em 2019 com a dupla Zé Neto & Cristiano. Eles já gravaram com outros grandes nomes da música, como Alcione, Marília Mendonça e Dilsinho.

luanarsr

“Deixa Deus te examinar

Ele entende o teu choro, te decifra no olhar

Ele sabe muito bem, a origem de uma dor

Sabe o seu final também

Tem o não ao teu dispor

Tem o sim ao teu favor

Te atende no teu quarto, de joelhos a orar

No silêncio das palavras, que não sabe expressar

O segredo é confiar

É saber que ele é o teu Deus

Sobre a morte a tua vida, ele estabeleceu.

Não há caso impossível, para o teu Senhor

Ele trata, Ele sara todas as feridas

Não importa se o homem te desenganou

Determinando o tempo para a tua vida

A palavra de Deus é a que prevalece

Até a morte lhe obedece

Abrace o teu milagre com louvor

Não há caso impossível para o teu Senhor

Seu poder está além de toda medicina

Não importa se o teu recurso acabou

Somente pela graça ele te examina

Vai confundir os homens por amar você

Quem te viu e quem te vê

Deixa Deus curar você

Não existe impossível para Ele

Tudo está no seu controle tudo é Dele

Não importa o tamanho da tua dor

Teu remédio e tua fé, toque no Senhor”

