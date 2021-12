-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco comunica que, de segunda a sexta-feira, das 18h até meia-noite, e aos fins de semana e feriados, das 17h até meia-noite, a avenida Getúlio Vargas, entre a rua Rui Barbosa e avenida Brasil, estará interditada para que as famílias rio-branquenses possam visitar e ficar a vontade com as luzes do Natal de Vida, Esperança e Dignidade, na Praça da Revolução.