Instagram vai voltar a ter feed por ordem cronológica em 2022

O Instagram está planejando voltar com o feed em ordem cronológica a partir de 2022. A afirmação foi dada pelo CEO da rede social, Adam Mosseri, durante sessão no Senado dos Estados Unidos nesta quinta-feira (9/12).

Desde 2016, as publicações aparecem para os usuários na ordem que o algoritmo decide de acordo com o engajamento das publicações. A decisão de voltar a ser como era antes é tomada em meio à polêmica de que o Instagram é nocivo para a saúde mental dos usuários.

“Estamos focados há alguns anos em como dar às pessoas mais controle sobre as experiências. Uma ideia que experimentamos publicamente é chamada de favoritos, em que você pode escolher um subconjunto de pessoas que deseja ter para aparecem no topo do feed. Outra em que estamos trabalhando há meses é uma versão cronológica do Instagram. Gostaria de ter um mês específico para informar agora. Mas agora estamos visando o primeiro trimestre do próximo ano”, disse Adam Mosseri.

As mudanças ocorrem em meio ao vazamento de documentos internos do Facebook (agora Meta) que mostram pesquisas com dados preocupantes sobre os efeitos do uso das redes sociais, tais como na saúde mental, falhas no algoritmo de moderação e manipulação de conteúdos de ódio para causar polêmicas.

Uma dessas pesquisas mostrou que 32% dos adolescentes consideravam que o uso da rede social tinha piorado a imagem que tinham de seus corpos, com os quais não se sentiam mais satisfeitos.

Fonte: Correio Braziliense