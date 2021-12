Inscrições para Curso Básico de Libras vão até sexta-feira, 31

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), com o apoio da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), abre inscrições para o Curso Básico de Libras voltado para o segmento da cultura.

O projeto é idealizado pela mestre em ensino de Ciências e Matemática com foco na educação de surdos, Luciana Araújo dos Santos, e conta com a colaboração da professora de Libras, Mirela Oliveira de Andrade, a técnica em Libras, Minicleide de Souza Melo, o design gráfico, Yan Lucas Melo de Oliveira Vieira e a co-coordenadora, Andréia Vieira de Paiva.

As inscrições vão até o dia 31 de dezembro e o curso terá início dia 03 de janeiro de 2022. Serão disponibilizadas 15 vagas, sendo quatro delas para a comunidade externa.

Para a mestre Luciana, o curso será uma semente para iniciar o processo de inclusão da comunidade surda no meio junino. “Bem, como sou quadrilheira vi a necessidade de inserir a Libras no meio junino, pois dentre tantas pessoas, os surdo também são nosso público. Com um curso direcionado aos membros de cada junina é uma semente que planto para disseminar a Libras e quem sabe, futuramente, abrir as portas para os surdos também participarem dos grupos juninos”.

O curso terá duração de três meses e as aulas acontecerão, no período da noite, durante três vezes na semana, na escola Anice Dib Jatene, localizada no bairro Geraldo Fleming, seguindo todas as recomendações de proteção contra a covid, e aos fins de semana, haverá aula online. Além disso, o aluno receberá uma apostila com todo conteúdo didático.

O interessado, que deve ter mais de 18 anos, pode realizar sua inscrição no link.