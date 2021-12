Influenza: O cuidado que protege da Covid-19, também protege da gripe

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus vem apresentando um aumento no número de pessoas que têm buscado os serviços de saúde com sintomas da influenza (gripe). Nos últimos dois meses, somente as unidades da rede municipal contabilizaram 309 casos confirmados do vírus na capital. Destes, 272 são do tipo A sazonal (H3N2). Pelo Brasil, outras cidades também enfrentam o aumento de casos, inclusive com confirmações de mortes pelo vírus.

Para melhor entender:

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Pode ser transmitida de pessoa a pessoa ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos em contato direto ou com superfícies contaminadas. A propagação do vírus é rápida e responsável por elevadas taxas de hospitalização. Por isso, é tão importante continuar seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

Existem quatro tipos de vírus influenza/gripe: A, B, C e D, com subtipos. Dentre os subtipos da influenza A, o H1N1 e H3N2 circulam de maneira sazonal.

Neste período, em que Manaus apresenta elevada quantidade de chuva, altamente propício à ocorrência de síndromes gripais, é preciso reforçar os cuidados e estar atento aos sintomas, cujos mais comuns são:

Febre alta súbita;

Dor de garganta;

Tosse;

Dor no corpo;

Dor de cabeça.

Além destes, podem ser sinais da presença do vírus: coriza excessiva, vômito, diarreia, calafrios, dores nas juntas, fadiga, vermelhidão nos olhos e rouquidão. Os sintomas podem evoluir também para falta de ar e outras complicações respiratórias, dependendo do paciente.

Portanto, se você apresenta alguns destes sintomas, não deixe de procurar um serviço de saúde para receber as orientações adequadas. A Prefeitura de Manaus dispõe de profissionais para cuidar de você em unidades de referência, onde pode ser inclusive encontrada a medicação adequada. Confira os endereços em: https://bit.ly/3DSxGXt.

Não seja mais um a ajudar na circulação do vírus. Continue com a prevenção. Use máscara e álcool em gel e lave sempre as mãos.