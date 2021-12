Influenciadora lucra mais de R$260 mil por semana vendendo pum engarrafado

-------- Continua depois da Publicidade--------

E você aí trabalhando! A ex-participante do reality 90 dias para casar, Stephanie Matto, está vendendo seu pum engarrafado. De acordo com o jornal britânico Daily Star, ela cobra R$5,6 mil por cada vidrinho contendo as flatulências, chegando a faturar R$260 mil por semana.

“Recebo mensagens de fãs querendo comprar sutiã, calcinha, fios de cabelo e até água de banho usada… Pensei então que peidos dariam um ótimo nicho. É algo divertido, peculiar e diferente”, declarou a norte-americana.

Em entrevista ao jornal, Stephanie contou que, além dos gases, o recipiente contem uma pétala de flor para manter o cheiro e que segue uma dieta regrada com feijão, ovos e shakes de proteína para otimizar o processo. Tudo para aumentar os gases e produzir os produtos.

Fonte: Correio Braziliense