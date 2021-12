Inep divulga lista de estudantes regulares no Enade

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou a lista de quem está em situação regular no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021. Esse exame, usado como instrumento de avaliação do ensino superior brasileiro, atesta o cumprimento do componente curricular previsto em lei e permite a colação de grau.

Coordenadores de curso e procuradores institucionais educacionais podem acessar os nomes dos estudantes pelo Sistema Enade. Segundo o Inep, os inscritos que não compareceram à aplicação da prova podem regularizar sua situação para colar grau por meio da solicitação de dispensa da prova, entre os dias 16 de dezembro deste ano e 21 de janeiro de 2022, no Sistema Enade.

Para acessar o sistema, clique aqui.

“O pedido [de dispensa da prova] deve ser realizado pelo estudante ou pela instituição de educação superior, a depender da motivação da ausência, conforme previsto nos anexos II e III do edital do Enade 2021”, informou o Inep. A análise e a deliberação dos pedidos de dispensa começam hoje (16) e terminam em 25 de janeiro. Cabe ao coordenador de curso analisar os pedidos de dispensa dos estudantes e ao Inep verificar as solicitações realizadas pelas instituições.

Avaliação

A cada ano, um grupo diferente de cursos é avaliado. Por conta da pandemia, o Enade 2020 foi adiado, e os cursos que seriam avaliados no ano passado acabaram sendo analisados este ano. Assim sendo, em 2021 foram avaliados os estudantes, ingressantes e concluintes dos cursos de bacharelado pertencentes às áreas de Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Design e Educação.

Entre as licenciaturas, os alvos serão os cursos de Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras/Português, Letras/Inglês, Matemática, Música, Pedagogia e Química.

Também estão incluídos os estudantes de cursos superiores de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em gestão da tecnologia da informação e tecnologia em redes de computadores.

A inscrição no exame é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado, superiores de tecnologia e licenciaturas vinculados às áreas de avaliação da edição. A situação de regularidade do estudante é registrada em seu histórico escolar pela instituição de educação superior na qual está vinculado.

