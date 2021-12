Indígena de 80 anos de idade, pede ajuda à população para comprar prótese e voltar a andar com normalidade

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com dificuldades para se locomover com uma prótese de madeira improvisada na perna direita, o indígena Oscar Luiz, 80 anos de idade, morador do Bairro Praia do Amarilho, em Sena Madureira, pede ajuda à população para adquirir uma prótese adequada para voltar a andar com normalidade.

Em uma conversa com o Jornalista Ricardo Amaral, o idoso relata que o problema na perna ocorreu após ser ferrado por uma cobra Jararaca há alguns anos. De lá pra cá, teve que amputar o pé, e luta para conter os ferimentos causados pelo veneno do animal peçonhento.

“Fui picado por uma cobra Jararaca e minha vida nunca mais foi a mesma, venho lutando para não perder minha perna por completo, pois o veneno até hoje causa ferimentos graves na região. Tive que amputar o pé, e como preciso se locomover pra resolver minhas coisas, utilizo essa prótese de madeira improvisada. Mas causa muito desconforto, e tem hora que preciso parar em qualquer lugar para descansar”, lamentou Oscar Luiz.

Foi em uma dessas paradas que Ricardo Amaral, flagrou o homem sentado à beira da rua debaixo de um sol escaldante em Sena Madureira. Perguntado se precisava de ajuda, ele salientou que uma nova prótese melhoria bastante sua vida . “Quero pedir às pessoas de bom coração que me ajude, eu não quero dinheiro, quero apenas uma prótese adequada”, frisou.

Caso queira ajudar o idoso, ele reside no bairro Praia do Amarilho, não possui contato telefônico, mas para fazer a doação da prótese ou de um valor para adquiriri-la você pode entrar em contato pelo fone 999180050, falar com o conselheiro tutelar Emerson Espíndola, conhecido na cidade por fazer ações sociais em prol dos mais necessitados.