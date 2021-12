Incêndio em prédio deixa ao menos 20 mortos no Japão

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um incêndio em um prédio comercial de oito andares matou ao menos 20 pessoas e deixou outras dez em estado gravíssimo nesta sexta-feira (17), em Osaka, no Japão. De acordo com a imprensa japonesa, inicialmente, três mortes haviam sido confirmadas, e ao menos 27 pessoas estavam em parada cardiorrespiratória.

Com a confirmação de 19 mortos, o número de feridos foi atualizado para dez, sendo que a maioria não apresentava sinais vitais, o que pode indicar um novo aumento no número de óbitos em breve.

De acordo com a NHK, o incêndio começou por volta das 10h30 da manhã local (22h30 desta quinta, no horário de Brasília), no quarto andar do prédio, onde funciona uma clínica médica.

A polícia suspeita que o incêndio tenha sido causado por um ato criminoso. Um homem na faixa dos 60 anos teria sido visto segurando um saco de papel com um líquido vazando. Segundo uma testemunha, o incêndio teria começado em uma área onde parte do líquido havia caído no chão.