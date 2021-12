Incêndio deixa ao menos 27 mortos em clínica psiquiátrica do Japão

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pelo menos 27 pessoas morreram nesta sexta-feira (17) por conta de um incêndio que atingiu uma clínica psiquiátrica localizada na cidade de Osaka, ao leste do Japão. De acordo com as informações, as chamas se espalharam pelo quarto andar do prédio comercial de oito pavimentos, local este onde fica a unidade de saúde.

Segundo o jornal “The New York Times”, a polícia japonesa já começou as investigações sobre o caso, que pode ter sido um ato criminoso. Isso porque, conforme revelaram testemunhas da tragédia, um homem foi visto momentos antes do ocorrido carregando um saco de papel que pingava um líquido não identificado.

Uma dessas pessoas afirmou que viu o suspeito colocando o saco de papel no chão e o chutando em direção a um fogão, espalhando o líquido que ele carregava pelo local. Apesar da suspeita, ainda não se sabe se este homem fugiu do prédio ou está entre as vítimas.

Apenas três com vida

Ao todo, informou o jornal americano, o andar tomado pelo fogo tinha 30 pessoas. Destas, apenas três foram resgatadas com vida pelos bombeiros. A suspeita é que a maioria das vítimas tenha morrido porque inalaram monóxido de carbono. Isso porque elas não apresentavam lesões graves.

Clínica costuma estar lotada

Por fim, um dos sobreviventes do acidente em Osaka contou que a clínica tomada pelo fogo costuma sempre estar lotada, principalmente nas sextas-feiras, o que contribuiu ainda mais para aumentar a tragédia, que conforme as informações iniciais, pode ter sido grande porque a fumaça tomou o local em pouco tempo, impossibilitando assim que as pessoas conseguissem escapar.

Ao todo, os agentes do Corpo de Bombeiro da cidade japonesa precisaram de seis horas para acabar completamente com o incêndio. As pessoas que estavam nos outros andares conseguiram sair em segurança do local