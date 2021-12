Idoso vestido de Papai Noel morre durante carreata de Natal

Carlos Rogério da Costa estava vestido de Papai Noel e foi atropelado por um caminhão na rua Pedro Simon, no bairro Margem Esquerda, na manhã deste domingo (12).

O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado para atender a ocorrência às 10h40.

Guarnições de resgate foram enviados para o local para atender o idoso.

De acordo com populares, ele estava na carroceria do Mercedes-Benz, com placa de Gaspar, para distribuir doces e brinquedos para crianças.

Durante o trajeto da carreata de Natal, Carlos acabou se desequilibrando e caiu entre as rodas traseiras do caminhão.

O motorista do veículo, de 60 anos, não conseguiu parar a tempo de evitar o atropelamento.