Idoso tem sítio invadido e parte da orelha decepada durante assalto na zona rural de cidade do AC

Produtor rural viveu momentos de terror no último domingo (26) na Comunidade Fortaleza, zona rural de Tarauacá. Família da vítima que mora fora do estado chegou a transferir quantia para criminosos.

Caso é investigado pela delegacia de Tarauacá, no interior do Acre.

Um produtor rural de 63 anos viveu momentos de terro no último domingo (26) ao ter o sítio invadido, na Comunidade Fortaleza, zona rural de Tarauacá, no interior do Acre. Durante o assalto, o idoso foi espancado e teve parte da orelha decepada. Ninguém foi preso.

À polícia, o produtor relatou que eram dois criminosos armados que invadiram sua propriedade em busca de dinheiro. Eles receberam a informação que ele tinha dinheiro enterrado e o pressionaram para entregar. Mas, como ele disse que não tinha o dinheiro e eles não conseguiram encontrar, iniciaram as agressões.

A dupla criminosa chegou a ligar para parentes da vítima para pedir dinheiro e, durante a extorsão, o idoso conseguiu se soltar e correr do local para pedir socorro.

“Ele relatou que os autores do crime estavam procurando dinheiro que estava enterrado e ele não tinha mais esse dinheiro. E eles entraram em contato um familiar da vítima que mora fora pedindo dinheiro. Nós já ouvimos ele e estamos entrando em contato com a família para saber exatamente para onde foi o dinheiro da extorsão”, disse o delegado responsável pela investigação, Saulo Macedo.

A polícia ainda apura qual o valor repassado pela família da vítima aos criminosos. O idoso recebeu atendimento médico e passou por exame de corpo delito em Cruzeiro do Sul.