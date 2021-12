Idoso sujo de fezes, desidratado e ferido é resgatado da própria casa; filho é preso

-------- Continua depois da Publicidade--------

Esposa do acusado filmou as agressões, denunciou à polícia e o agressor foi preso em flagrante nessa segunda-feira (20), em situação de maus-tratos, em Alto Paraíso de Goiás.

Um homem, nome não divulgado, foi preso acusado de agredir o próprio pai, um idoso de 84 anos, em Alto Paraíso de Goiás (425 km de Goiânia). A vítima, que foi resgatada nessa segunda-feira (20), em situação de maus-tratos, tinha sinais de desidratação e diversas lesões pelo corpo.

Segundo a Polícia Civil, vídeo registrado pela esposa do acusado mostra o homem chamando o pai de “idoso safado”. Ele continua com as humilhações e diz que o “velho só sabe babar”.

Em outro momento, a mulher diz que o marido agrediu o idoso na cozinha e que estava pegando todo o dinheiro do mês, que a vítima recebia de pensão.

Após ser resgatado pelos policiais, o idoso foi encaminhado ao hospital do município. Após passar por cuidados médicos, o idoso precisou ser internado devido às lesões no corpo, desidratação e condições precárias de higiene.

Segundo a delegada Bárbara Buttini, responsável pelo caso, a vítima estava suja de fezes, não urinava há cinco dias, por isso, havia possibilidade de a bexiga romper.

A investigadora disse ainda que o homem ameaçava de morte o próprio pai e a irmã para conseguir ficar com a pensão do idoso.

As investigações apontaram que o suspeito tem costume de ingerir grandes quantidades de bebidas alcoólicas e outros entorpecentes, momentos esses que o acusado ficava extremamente agressivo.

O vídeo gravado pela esposa do agressor, que comprova as denúncias, foi gravado no domingo (19), quando o casal teria tido uma briga e a mulher dito que queria se separar. O homem teve crise de raiva e começado a agredir o idoso.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi ouvido pelo delegado de plantão, autuado em flagrante por crime de ameaça, agressão contra idoso e maus-tratos. Em seguida, entregue em uma unidade prisional e colocada à disposição da Justiça.

