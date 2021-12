Idoso resgatado com a água no pescoço volta para casa em Itabuna

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma das imagens mais marcantes das enchentes na cidade de Itabuna foi a do idoso João Alves, 71 anos, sendo resgatado de dentro de casa com a água atingindo o seu pescoço na manhã de domingo (26). O imóvel fica no bairro Sival Palmeira, situado às margens do Rio Cachoeira, cujo nível subiu nove metros. Um voluntário fez o resgate usando uma moto aquática. Confira o vídeo ao final da matéria.

João saiu de casa levando nas mãos apenas uma carteira com os documentos. O aposentado passou a noite de domingo na casa da filha. Como o nível da água baixou, ele voltou nesta segunda-feira (27) para limpar a casa junto com a filha e já vai dormir no local graças a ajuda de uma vizinha, que doou um colchão para ele.

O idoso perdeu todos os móveis e eletrodomésticos com a enchente. Ele contou para o Metro1 que demorou de sair de casa porque estava colocando a geladeira e outros móveis mais valiosos em cima da pia e de uma mesa, mas não teve jeito. A água subiu muito.

“Eu ia sair, mas estava colocando as coisas no alto. Botei a geladeira em cima da mesa, mas molhou tudo. Os móveis boiaram”, lembra. “Falei com um conhecido que conserta geladeira e ele disse para eu esperar uns dias ela secar e depois tentar ligar novamente para ver se funciona”, completa.

João contou que é natural da Floresta Azul, distante 54 Km de Itabuna, onde chegou em 1975. Ele disse que era servidor público da Prefeitura e trabalhava como zelador até se aposentar há seis anos. “Eu poderia continuar trabalhando porque era concursado, mas resolvi descansar”, relata. O aposentado só sabe que esta noite dorme em sua casa, mas ainda não pensou como vai fazer para comprar todos os móveis novamente.