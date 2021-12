Idoso pendura caixa de som e ouve brega rasgado enquanto faz compras em supermercado de Manaus

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na última quarta-feira (23), o vídeo que mostra um idoso fazendo compras no supermercado DB localizado dentro do Shopping Sumaúma, zona norte de Manaus, ganhou as redes sociais. Nele, um senhor anda com uma caixa de som pendurada no pescoço e ouvindo bregão rasgado.

No vídeo, uma moça o orienta a usar fone de ouvido, mas o rapaz se sente até incomodado e acaba dando meia volta e saindo de perto da mulher que ousa pertubar sua música. Na caixa de som ainda é possível ver que ele está ouvindo a música “Eu Tenho Pena De Você” do grande cantor Roberto Muller (84 anos).

O homem segue fazendo suas compras quando um internauta decide segui-lo. Veja vídeo