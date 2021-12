Idoso é preso por estuprar neto da companheira com deficiência no AM

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os abusos foram flagrados por uma câmera de segurança instalada no quarto da vítima.

Manaus (AM) – Um idoso de 79 anos foi preso acusado de estuprar o neto da própria companheira, um jovem de 24 anos, que é uma Pessoa Com Deficiência (PcD). O fato ocorreu em outubro deste ano, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

A prisão do suspeito aconteceu na segunda-feira (20), na travessa Manjericão, também no Jorge Teixeira. O delegado Torquato Mozer, titular do 30°Distrito Integrado de Polícia (DIP), explicou que a vítima contou a uma tia que havia sonhado que um homem o estuprava e reclamou de dores.

Os familiares desconfiados com os relatos, instalaram uma câmera de segurança no quarto da vítima que flagrou um dos abusos, ocorrido no dia 25 de outubro.

“O idoso já convivia com a avó da vítima há mais de 37 anos. Após os familiares tomarem conhecimento do crime, eles denunciaram o caso e o idoso saiu de casa. Para recuperar os documentos, o homem fez uma denúncia informando que os documentos dele estavam retidos no imóvel”, explicou o delegado.

A ordem judicial foi expedida no dia 14 de dezembro deste ano, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Inquéritos.

“Vamos continuar investigando o caso para identificar desde quando o crime ocorria. O idoso irá responder por estupro de vulnerável”, explicou o delegado.

Após a prisão, o idoso foi encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174