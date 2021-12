Idosa tem 10 Mil reais roubados em ‘saidinha de banco’ na zona Leste de Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma idosa de 62 anos, teve 10 mil reais roubados no início da tarde desta quarta-feira (15/12). O crime aconteceu na rua Celebridade, bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a idosa teria ido até uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, sacar o valor em espécie. Em seguida, a vítima pegou carona com a filha.

Ao chegar na frente da residência, dois criminosos em uma motocicleta abordaram a vítima, e exigiram que ela entregasse a bolsa. Na mira de uma arma, a idosa entrou todo o dinheiro para os acusados, que fugiram logo depois.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, e realizaram diligências pela região, mas não obtiveram êxito em localizar os acusados.

A ocorrência foi registrada como “Saidinha de banco”.