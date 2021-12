Idosa morre e duas pessoas são baleadas em tentativa de assalto a ônibus

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma tentativa de assalto a um ônibus em São Gonçalo (RJ) deixou uma pessoa de 61 anos morta e outras duas feridas, nesta sexta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, dois bandidos entraram no coletivo, que trafegava pela RJ-106, e anunciaram o assalto. As informações são da Band TV.

O policial militar Sérgio Augusto dos Santos, de 54 anos, estava à paisana, reagiu ao assalto e trocou tiros com os criminosos dentro do veículo. Uma mulher atingida no tórax, chegou a ser atendida no Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos. O policial foi baleado no abdômen e está no centro de traumas do mesmo hospital.

Outro passageiro, identificado como Eduardo Alves de Moura, de 33 anos, foi baleado na perna e está em estado grave. Conforme a PM, os bandidos conseguiram fugir. A delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga o caso.

Fonte: Isto É