Idosa fica lesionada após sofrer queda de moto na capital

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma idosa de 63 anos ficou com lesões pelo corpo após sofrer uma queda de moto na noite deste domingo (19), no cruzamento das Avenidas Jorge Teixeira e Raimundo Cantuária no bairro Nossa Senhora das Graças em Porto Velho.

De acordo com base nas informações que a equipe de reportagem obteve no local, a vítima transitava em uma motocicleta na Raimundo Cantuária sentido centro e após avançar a Jorge Teixeira sentido Calama, ela sofreu a queda, ficando com escoriações pelo corpo.

Uma equipe do Samu foi solicitada pela Polícia Rodoviária Federal, onde durante o atendimento a vítima confessou que teria feito o uso de bebidas alcoólicas. A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento da zona leste.

Fonte – 010 – NewsRondonia