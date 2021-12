Idosa de 70 anos está desaparecida após sair de canoa no Rio Lagoinha em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul se deslocou à comunidade Mato Grosso, Rio Lagoinha, em Cruzeiro do Sul, neste domingo, 12, para realizar buscas de uma idosa de 70 anos que desapareceu na última quinta feira, 9, onde foi vista pela última vez em sua canoa, na tentativa de chegar a casa de uma vizinha. Ela estava sem remo, segurando apenas nos ramos das árvores que margeia o rio.

Foi informado que a mulher sofreu um desilusão amorosa recentemente, com isso, começou a fazer uso de bebidas alcoólicas. Os amigos informaram que dona Damiana já apresentava problemas psicológicos e se desorientava com frequência.

Ela não tem parentes ali onde morava e vivia fazendo o trajeto da comunidade Mato Grosso a Guajará com muita frequência e isso causava preocupações a seus vizinhos, por ser já avançada em idade e por não ter um cuidador.

Ao chegar no local onde a vítima havia sido vista pela última vez, até o ponto que sua canoa ficou ancorada, foram realizados mergulhos para localizar o corpo. Depois de várias tentativas sem êxito, e por se findar o dia, as buscas foram suspensas.

Os amigos informaram que já tinham feito buscas na floresta, não descartando que a vítima tenha entrado mata a dentro, pois no dia que ela foi vista ainda existia terra seca no local.

Os bombeiros reuniram quem estava no local auxiliando nas buscas e explicaram o procedimento nesse tipo de ocorrência.

Com isso, as buscas através de mergulho pela idosa foram encerradas.