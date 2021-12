IAPEN tem novo endereço para melhor atender a população

-------- Continua depois da Publicidade--------

No final da tarde desta quarta-feira, 29, foi entregue a nova sede do Instituto Penitenciário do Acre (IAPEN-AC). O novo endereço fica localizado na Rua Coronel Fontenele de Castro, 44, Estação Experimental.

De acordo com o Diretor da Unidade, Arlenilson Cunha, além de recuperar os prédios públicos, o governo tem como objetivo, melhorar as condições de trabalho do servidor.

O IAPEN tem o importante propósito de recuperar os cidadãos e cidadãs para, posteriormente, conceder-lhes a liberdade, que é o bem mais precioso da vida.

A edificação conta com dois elevadores e escada com acesso a todos os pavimentos. Possui piso tátil de alerta e direcional, instalações de prevenção e combate a incêndio, além de rede lógica.

Em relação a subdivisão dos andares, o subsolo é constituído por estacionamento para motos, recepção e circulação. O primeiro andar conta com auditório, copa, bateria de banheiros e circulação.

A nova acomodação encontra-se em ótimo estado de conservação, tendo em vista ter passado por reforma e manutenção, atendendo perfeitamente às necessidades do Instituto.

Galeria de Imagens: