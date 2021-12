Humorista GKay choca internautas ao pedir para não fotografar famosos usando drogas; veja o vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

A festa “Farofa da GKay” não sai dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde que começou no último domingo. A aniversariante e anfitriã, Gessica Kayane, chocou os internautas na madrugada do primeiro dia ao subir no palco e fazer um pedido inusitado aos convidados. A influenciadora requisitou aos presentes que não tirassem fotos com os famosos, pois eles “Cheiram loló e fazem tudo que não presta”.

Loló é o nome de uma droga a base de clorofórmio e éter, também é conhecida como lança-perfume. Sem saber que estavam transmitindo o momento do anúncio ao vivo, GKay faz o aviso aos convidados: “Pode tirar foto comigo. Eu tiro com todo mundo, mas não é para ficar tirando foto com os famosos, porque eles cheiram loló e fazem tudo que não presta”.

Após a revelação o influenciador que estava fazendo transmissão ao vivo do evento tenta amenizar a situação, dizendo que Gessica é humorista e estava apenas brincando. Contudo, o argumento não pareceu convencer os internautas, que rapidamente espalharam a gravação pelas redes sociais.

