Hulk é eleito melhor jogador do Brasileirão pelo prêmio Bola de Prata

Uma das mais tradicionais premiações do futebol brasileiro, o “ESPN Bola de Prata Sportingbet” elegeu o atacante Hulk, do Atlético-MG, como melhor jogador do Brasileirão.

Campeão nacional, o Galo ocupou boa parte da Seleção, com sete atletas e o técnico Cuca. Além de Hulk, figuraram a lista o goleiro Everson, os laterais Mariano e Guilherme Arana, o zagueiro Junior Alonso e os meias Jair e Nacho Fernández.

Além disso, Matías Zaracho, também do Atlético-MG, foi considerado a revelação do Campeonato Brasileiro na premiação.

O segundo time com mais atletas na Seleção do Bola de Prata foi o Red Bull Bragantino, que contou com o zagueiro Léo Ortiz e o atacante Artur. Palmeiras, com o meia Raphael Veiga, e o Internacional, com o também meio-campista Edenílson, também tiveram representantes no time ideal da ESPN.

Vice-campão nacional, o Flamengo não teve jogadores premiados na Seleção do Brasileiro pelo Bola de Prata. O único atleta do Rubro-Negro que recebeu lembrado foi o meia Andreas Pereira, sido eleito o autor do gol mais bonito da competição, em cobrança de falta diante do Juventude, no último dia 13 de outubro, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Confira a Seleção Bola de Prata do Campeonato Brasileiro de 2021

Goleiro: Éverson (Atlético-MG)

Lateral-direito: Mariano (Atlético-MG)

Zagueiros: Léo Ortiz (Red Bull Bragantino) e Júnior Alonso (Atlético-MG)

Lateral-esquerdo: Guilherme Arana (Atlético-MG)

Meias: Jair (Atlético-MG), Edenílson (Internacional), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG)

Atacantes: Artur (Red Bull Bragantino) e Hulk (Atlético-MG)

Técnico: Cuca (Atlético-MG)

Melhor jogador: Hulk (Atlético-MG)

Revelação: Matías Zaracho (Atlético-MG)

Gol mais bonito: Andreas Pereira – Flamengo 3 x 1 Juventude – 26ª rodada – 13 de outubro de 2021

Fonte: Isto É