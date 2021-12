Hulk, do Galo, dá rolé em Miami com carro do Batman de R$ 8 milhões; veja

-------- Continua depois da Publicidade--------

O atacante Hulk, do Atlético, está curtindo férias nos Estados Unidos com a família e resolveu dar um rolé num Lamborghini Aventador avaliado em R$ 8 milhões. Depois de comprar uma cobertura de luxo em Miami, que tem sala de cinema, varanda gigante e quadros personalizados, o jogador alugou o veículo conhecido como “carro do Batman” ou “nave”.

A diária do Lamborghini Aventador sai por 1.899 dólares, equivalente a R$ 10.754, mais taxas. “Estamos aqui com o nosso mestre Hulk. Uma satisfação imensa, cara, atender você. Que legal! Deu muitas alegrias para as nossas famílias com a Seleção. E agora para todo mundo que torce para o Galo. Campeão! Caraca! Que legal! Que honra atender você. Com essa “nave”, com carro para a família”, disse o atendente Bruno, da Billionaires Miami, especializada em aluguel de carros exóticos

O perfil da loja no Instagram é seguido por Hulk e por outro ídolo atleticano: o atacante Diego Tardelli, campeão da Copa Libertadores 2013, da Recopa 2014 e da Copa do Brasil 2014 e dos Estaduais de 2010, 2013, 2020 e 2021 com a camisa do Galo. Já Hulk levantou as taças que compõem o Triplete Alvinegro: Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, todos em 2021.

Fonte: Super Esportes