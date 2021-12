Única pessoa presa no Acre, Empresário acreano inspirou o nome de Operação Ptolomeu, da Polícia Federal

-------- Continua depois da Publicidade--------

O empresário Rudilei Soares Souza, de 43 anos, mais conhecido por Rudilei Estrela, foi o único preso no estado do Acre, durante a Operação Ptolomeu, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 16, pela Polícia Federal com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) visando desarticular organização criminosa envolvendo ilícitos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à cúpula do Governo do Acre.

Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão nas cidades de Rio Branco Cruzeiro do Sul, no Acre, Manaus/AC e Brasília/DF.

O empresário que é natural de Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá foi preso na capital Rio Branco.

Segundo informações, o nome da Operação Ptolomeu, se deu inspirado no nome do empresário,

Ptolomeu foi um cientista, astrônomo e geógrafo de origem grega, que primeiro catalogou a Constelação do Cruzeiro do Sul em seu livro Almagesto, produzido no século II.

No final da tarde, a Assessoria de Comunicação divulgou o resultado das apreensões no Acre, mas não citou a prisão do empresário, embora fontes da instituição tenha confirmado o cumprimento do mandado.

Segundo a PF a Operação resultou na apreensão de 1,7 milhões em veículos (6 veículos apreendidos); R$ 600 mil em espécie (entre dólares, euros e reais);

33 relógios e 10 joias de alto valor totalizando mais de um milhão de reais aproximadamente, 139 mil reais, aproximadamente, em celulares apreendidos.