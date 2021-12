Hotéis de Cruzeiro do Sul ofertam descontos para servidores públicos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Visando fomentar o turismo interno, hotéis de Cruzeiro do Sul aderiram, nesta quarta-feira, 15, ao Programa Viaja Mais Servidor, do governo do Estado, que visa ofertar descontos a servidores estaduais e municipais ativos e inativos.

Estado, prefeitura e hotéis firmaram parceria. Foto: Alice Leão/SEET

Os hotéis Mandari, Plínio, Juruá, Bahia, Apuí, Suamy e Hotel Spa Paraíso assinaram Termo de Cooperação com a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET) para que o programa seja validado.

“Essa é uma política de valorização do nosso servidor público, por iniciativa do governador Gladson Cameli, bem como de fomento do turismo nos nossos municípios, já que é um incentivo para que o servidor viaje pelo nosso estado e conheça nossos atrativos”, explica o secretário de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul foi parceira na mobilização dos hotéis. “Esse programa estimula os servidores a sair do seu município para visitarem outros. Nós entendemos também que o turismo é feito por meio de parcerias como essas com o poder público e privado”, reforça a secretária municipal de Turismo, Gleiciane Cruz.

A proprietária Maria José de Melo, conhecida como Zeti, garante que a pandemia prejudicou muito o setor hoteleiro e acredita que essa iniciativa é o início de um novo aquecimento do ramo.

Maria José de Melo aposta no projeto. Foto: Alice Leão/SEET

Como funciona o programa

O servidor público que tiver interesse em usufruir do desconto, deverá entrar em contato com o hotel por telefone ou pessoalmente.

O último contracheque deverá ser apresentado para comprovação do exercício da função pública.

O valor dado como desconto fica a critério do Hotel.

Viaja mais servidor em outros municípios

O programa já está disponível em outros municípios do Acre, incluindo a capital. Para verificar os hotéis que aderiram, é só entrar no site https://turistanoacre.ac.gov.br/hoteis-que-aderiram-ao-programa-viaja-mais-servidor/.