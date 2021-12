Homens confundem veneno com bebida alcoólica

-------- Continua depois da Publicidade--------

O caso aconteceu na casa de uma das vítimas. Um dos homens pegou uma garrafa de veneno para formigas e consumiu o líquido com o amigo achando que era bebida alcoólica.

Na segunda-feira (20), dois homens morreram após consumirem veneno por engano, no município de Piripiri (PI). De acordo com a polícia, os dois amigos estavam bebendo há quatro dias e teriam confundido uma garrafa de veneno para insetos com bebida alcoólica.

“Quando os familiares perceberam, um já tinha desfalecido e o outro ainda estava consciente”, afirmou o delegado Jorge Terceiro.

Os dois amigos foram levados para o hospital, mas não resistiram. As mortes são tratadas como acidentais. Conforme o delegado, a família negou a possibilidade de alguém ter manipulado as bebidas.

O veneno ingerido pelas vítimas foi apreendido pela polícia e os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Parnaíba.